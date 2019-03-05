Новые автобусы для мурманчан

Парк предприятия «Электротранспорт» пополнился новыми автобусами. Машины уже прошли техосмотр и готовы к выходу на линию.

– Два автобуса «МАЗ-103» выйдут на основные маршруты города, автобус малой вместимости «ГАЗель» будет использован для довозочных маршрутов, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Кроме того, на этой неделе мы подпишем договор на поставку 10 новых автобусов, которые пополнят наш парк уже этой весной.

Предприятие «Электротранспорт» осуществляет регулярные автобусные пассажирские перевозки в Мурманске с 2014 года. В 2018 году предприятием приобретено 10 современных новых троллейбусов и 6 новых автобусов.

На сегодняшний день в распоряжении АО «Электротранспорт» 113 пассажирских троллейбусов и 118 автобусов.