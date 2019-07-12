Мурманская область. Арктика12.07.19 14:44
Новые автобусы для транспортировки пациентов на процедуру гемодиализа выйдут на линию с 15 июля
В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» за счет средств регионального бюджета приобретены новые автобусы для транспортировки пациентов города Мурманска на процедуру гемодиализа.
Микроавтобусы оснащены дополнительной системой отопления, комфортными мягкими креслами и выдвижной подножкой для маломобильных пациентов.
Новый транспорт выйдет на линию уже в понедельник.
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