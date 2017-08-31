Новые автобусы из Беларуси завтра выйдут на улицы Мурманска

В Мурманск из Беларуси прибыли три новых высокотехнологичных автобуса. Они сконструированы и изготовлены специально для работы в Мурманске. «Они очень хороши для маломобильных групп населения,- отмечает Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - Они хорошо зарекомендовали себя во время эксплуатации условиях Крайнего Севера».

Помимо уже привычных удобств, эти машины отличаются своей экологичностью, комфортом, но, в первую очередь, безопасностью. Так же эти машины предусмотрены и для маломобильных групп населения.

- В этих автобусах учтены все, так скажем, пожелания предприятия и пассажиров, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они полностью оборудованы для людей с ограниченными возможностями, вплоть до того, что автобус может наклониться перед пассажиром и принять его к себе в салон.

Предприятие «Электротранспорт» выплатило последний лизинговый платёж за 37 автобусов и с 1 сентября станет их собственником.

- Сегодня в замене нуждаются порядка 30 автобусов, которые постепенно будут выводиться из эксплуатации, и АО должно будет покупать порядка 10 таких автобусов в год. Ведь обновление парка проводится не только ради комфорта, самое главное - безопасность, - подытожил Андрей Сысоев.