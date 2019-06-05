Новые боксы под старые батарейки

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжает экологический проект «Чистая Арктика», который стартовал в 2018 году. Одним из направлений проекта стал сбор у населения отработанных батареек и их дальнейшая утилизация.

В рамках проекта при поддержке Министерства природных ресурсов Мурманской области в десяти муниципалитетах региона были установлены специализированные контейнеры для сбора отработанных батареек. Проект вызвал большой положительный отклик среди жителей области. Сбор элементов питания оказался настолько востребованным, что за год контейнеры, установленные в рамках проекта, исчерпали свои ресурсы.

Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области изготовлены новые укрепленные боксы, которые будут установлены в муниципальных образованиях региона.

Боксы были сконструированы и изготовлены на одном из крупнейших предприятий гражданского судоремонта региона при финансовой поддержке филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», а обслуживание контейнеров будет осуществляться ООО «Экопром».

Замена контейнеров уже произведена в многофункциональных центрах Октябрьского и Ленинского округов областного центра.

6 июня Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области установит новые боксы в Кандалакше и городе атомщиков, а 7 июня – в Оленегорске, Апатитах и Кировске.