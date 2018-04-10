Новые договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами готовы!

Мурманский филиал АО «Управление отходами» на своем официальном сайте разместил проекты договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Они заключаются потребителями (в том числе собственниками нежилых помещений в многоквартирном доме), управляющими организациями, товариществами и кооперативами многоквартирного дома, а также государственными и муниципальными учреждениями с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области.

Новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, внедряемая на территории страны, предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества. Услуга по обращению с отходами становится коммунальной и подлежит оплате региональному оператору.

На основании статьи 24.7 федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с пунктом 6 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, всем отходообразователям Мурманской области АО «Управление отходами» предлагает заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

После начала выполнения региональным оператором обязательств в полном объёме все ранее заключённые договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов подлежат расторжению.

По вопросам заключения договоров необходимо обращаться по адресу г. Мурманск, ул. Кирова, 32/1, оф. 6, по телефону – 8 (960) 020-59-56, электронной почте ro.murmansk@uo-system.ru.

Телефоны горячей линии: 8 (8152) 601-810, 8 (8152) 601-811.

Напомним, 26 декабря 2017 года определён победитель конкурсного отбора по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области – АО «Управление отходами», с которым 10.01.2018 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области подписало Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области сроком на десять лет.