Новые достижения учащихся Детской театральной школы

Хореографическая группа труппы ДТШ стала победителем фестиваля «Хрустальная туфелька», который прошел в Москве 25–27 марта в рамках Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Организатором фестиваля выступило Министерство образования и науки РФ.

Кроме того, хореографическая группа труппы ДТШ стала лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Мосты над Невой», который проходил в г. Санкт-Петербурге 2 и 3 апреля при поддержке Российского творческого союза работников культуры.

— Это для детей большой праздник, глаза у них светятся — они получили подтверждение, что провели этот год не зря, — поделилась педагог-хореограф Детской театральной школы Наталья Пилипенко. — Победа в московском конкурсе — новый уровень для нас: по своим профессиональным качествам, по составу жюри конкурс был очень серьезный.

Сегодня Детская театральная школа вышла за рамки учреждения дополнительного образования. На её базе сложилась самостоятельная театральная труппа. Ежегодно в ДТШ ставят более 20 спектаклей для детей и молодёжи. Коллектив школы успешно выступает на сценических площадках не только в России, но и за рубежом.

Так, с 24 по 31 марта театральная делегация из Мурманска по приглашению грузинского Центра культуры и искусства Сигнахского муниципалитета приняла участие в культурном творческом проекте. На сцене Драматического театра города Сигнахи мурманчане показали спектакли «Баба Шанель» и «Божественная комедия».

— Детская театральная школа охотно принимает участие в социальных мероприятиях, городских праздниках, — отметила заместитель директора Детской театральной школы по учебно-воспитательной, творческой работе Елена Крынжина. — Тем, что делают наши педагоги за один академический час, может похвастаться не каждая школа. Впечатляющие результаты нашей работы – заслуга и педагогов, и талантливых учеников, и, конечно, их родителей.

Детская театральная школа традиционно выступает инициатором, организатором городских массовых мероприятий, является успешным участником театральных, хореографических, художественных конкурсов, выставок и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней.