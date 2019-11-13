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Мурманская область. Арктика13.11.19 14:06

Новые группы для дошколят

Теперь мурманский детский сад № 73 на улице Гагарина  занимает два здания. Открытие нового структурного подразделения (ул. Павлика Морозова, 5) состоялось 5 ноября. Сегодня детский сад посетил глава муниципального образования город Мурманск.

«Ранее в этом в здании размещался детский дом, потом было принято решение переоборудовать помещение в детский сад, – рассказал Андрей Сысоев. – Мурманчане настолько охотно берут малышей в свои семьи, что потребность в детских домах, к счастью, постепенно исчезает. Так, в 2015 году этот объект был принят в собственность города, затем начался большой ремонт. Результат,  который мы видим сегодня,  не может не радовать. Продумано все: от цветовых решений игровых комнат до высокотехнологичного современного оборудования пищеблока. Но самое главное, здесь созданы все условия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья».

В здании разместились четыре группы: две – для детей с тяжелыми нарушениями речи, две – для малышей с задержкой психического развития. Учреждение рассчитано на 65 воспитанников. С ребятами  занимаются логопеды, дефектологи, психологи.

Открытие групп позволило создать 33 новых рабочих места, а также удовлетворить потребность горожан в местах в детских садах в этом микрорайоне.

Все помещения оснащены необходимой мебелью, обучающими материалами, современным оборудованием. В учреждении выполнен ремонт кровли, систем отопления и вентиляции, заменены окна. Обновлены групповые, спальные и умывальные комнаты. Отремонтированы кабинеты для работы специалистов. Проведено благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм и теневых  навесов.

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