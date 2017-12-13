Новые имена внесены в Летопись достижений юных североморцев

Во флотской столице в Доме детского творчества им. Саши Ковалева состоялась торжественная церемония вручения премий муниципального образования ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся способности в области образования.

- Не устаю восхищаться и гордиться вашими победами и достижениями, - отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. - Вы ведёте большую научно-исследовательскую работу, участвуете в олимпиадах, конференциях и конкурсах самого разного уровня и неизменно показываете высокие результаты, что в свою очередь свидетельствует о качестве образования во флотской столице. Спасибо вашим педагогам и родителям за труд и терпение. Желаю вам новых успехов!

Медали, дипломы и памятные подарки из рук главы ЗАТО г.Североморск получили более 30 юных североморцев. В номинации «Успех» отмечены 10 учащихся. В номинации «Поиск» - 21 учащийся. Кубок номинации «Созвездие» вручён детской хоккейной команде «Полярные волки» ДЮСШ № 3.

Имена обладателей премий внесены в Летопись достижений юных земляков. Свои подписи на новой странице книги поставили глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Нина Шарова.