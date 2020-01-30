Новые инструменты финансирования совместных проектов участников Баренцева сотрудничества будут запущены в феврале

В норвежском Тромсе на полях ежегодной международной конференции «Арктические рубежи» состоялось первое заседание Баренцева регионального комитета под председательством шведской губернии Вестерботтен. Мурманскую область в ходе мероприятия представил заместитель министра экономического развития – начальник управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук.

На заседании рассматривались механизмы популяризации и продвижения Баренцева сотрудничества, а также возможности для наращивания и активизации совместной работы в сфере молодежной политики и поддержки коренных малочисленных народов Севера. Отдельно был отмечен положительный опыт Мурманской области в систематическом и последовательном развитии взаимодействия в формате Баренцева процесса, а также успешная организация в Мурманске международной сессии «Сотрудничество в Арктике» в ноябре 2019 года.

Повестка дня включала также вопросы, связанные с инструментами финансирования совместных проектов, включая программу приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020», программу Совета министров Северных стран и другие.

Как сообщает Министерство экономического развития Мурманской области, в марте 2020 г. Совет министров Северных стран будет принимать заявки на финансирование совместных проектов в целях развития институтов гражданского общества, объём финансирования на каждый проект составит до 500 тысяч датских крон. К участию приглашаются органы власти, университеты и общественные организации из Северных стран и Северо-Запада России. Предполагаемая тематика проектов: инновации, энергетика, защита окружающей среды, коренные и малочисленные народы Севера.

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) также проводит отбор проектных заявок для финансирования в период февраль – начало марта 2020 г. по ключевым направлениям, включающим использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, чистое производство, устойчивое развитие.