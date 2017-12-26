Новые купюры пошли в народ

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей совсем скоро войдут в повседневную жизнь жителей Заполярья. Центробанк призывает жителей Мурманской области и других регионов не хранить купюры в качестве сувениров, ведь их тираж не ограничен.

Внешний вид новых банкнот существенно отличается от привычных образцов 1997 года - дизайн больше напоминает европейскую валюту. Цветовая гамма побрана максимально яркая и контрастная, чтобы номинал денег можно было легко различить с первого взгляда. Двухсотрублёвую купюру сделали ярко-зелёного цвета, а двухтысячную – насыщенно-синего. Обе имеют более 10 признаков подлинности: это не только привычные водяные знаки и защитные нити, но и такие новшества как цвето-галографические цифры, меняющие свою окраску в зависимости от угла наклона. Помимо этого впервые в российской практике на купюры нанесли специальный QR-код.

Напомним, изображения для новых купюр выбирали народным голосованием. На лицевой стороне двухтысячной банкноты расположился мост на острове Русский во Владивостоке, а на тыльной - изображение космодрома «Восточный», который базируется в Амурской области. А двухсотрублёвую купюру украсили виды Севастополя: знаменитый памятник затонувшим кораблям и древнегреческий полис Херсонес Таврический. И всё же, несмотря на красоту, и, как кажется с первого взгляда, эксклюзивность банкнот, Банк России призывает жителей не коллекционировать и не хранить новые деньги в качестве сувениров.

- Банкнот будет выпущено в достаточном количестве. Их объёмы сопоставимы с теми, которые ходят сейчас в обращении, поэтому платить какие-то дополнительные деньги или смотреть на них, как на какие-то нумизматические ценности, не стоит, - говорит Олег Астахов, представитель отделения «Мурманск» Главного управления Северо-западного главного управления Банка России. - Эти банкноты не являются памятными банкнотами.

Появление новых номиналов никак не повлияет на общее количество денег в обороте страны, они просто со временем заменят часть сторублёвых и пятисоток, что не спровоцирует скачок инфлюации.

Новые купюры официально признали с октября 2017 года, сейчас ведётся активная работа по переоборудованию банкоматов, ведь пока лишь немногая часть из них готова к выдаче таких банкнот. А вот в магазинах новые деньги уже принимают. В случае отказа, Банк России рекомендует обращаться в Роспотребнадзор.