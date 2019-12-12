Новые мастерские строительного колледжа помогут решить кадровую проблему региона

Вчера губернатор ознакомился с оборудованием новых современных мастерских Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота.

В рамках государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям по федеральному проекту «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на эти цели была получена федеральная субсидия в размере свыше 12 млн рублей.

Кроме того, из бюджета Мурманской области выделено около двух миллионов рублей, ещё порядка миллиона – собственные внебюджетные средства колледжа. Это позволило оборудовать пять мастерских: санитарно-техническую, электромонтажную, столярно-плотницкую, облицовочно-плиточных работ, а также мастерскую топографо-геодезических и маркшейдерских работ.

В присутствии губернатора руководители строительного колледжа и областной управляющей компании подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона отметил важность этого документа, который будет способствовать усилению компании хорошими специалистами и трудоустройству ребят.