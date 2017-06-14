Новые места для малышей – детский дом превращаем в ДОУ

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил выполнение ремонтных работ в учреждении на базе ДОУ № 73. Ранее здесь находился детский дом № 7, потом было принято решение отдать помещение под нужды дошкольного образовательного учреждения.

– Новый филиал детского сада будет предназначен для детей с ограниченными возможностями по зрению и слуху, группы рассчитаны на 65 человек, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – При вводе нового филиала решится проблема дефицита мест для детей с особыми образовательными потребностями в дошкольных учреждениях Ленинского округа, а также появятся новые рабочие места.

Стоит отметить, что коммуникации здания находятся в хорошем техническом состоянии. В настоящее время ведется ремонт помещений, а уже в сентябре 2018 года дошколята приступят к занятиям в новом детском саду.

Напомним, в 2016 году в Мурманске введено 160 новых мест в детских садах. Так, был открыт МДОУ № 121, рассчитанный на 60 мест, а также появилось дополнительно 100 мест на базе детских садов №№ 18, 32, 74 и 119. В настоящее время в городе нет очередей на получение места в детском саду.