Новые очистные сооружения и система закрытого слива мазута Южной котельной Мурманской ТЭЦ введены в опытную эксплуатацию

14 марта губернатор Мурманской области Марина Ковтун и генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок посетили Южную котельную в городе Мурманске и ознакомились с ходом работ по сооружению новых очистных сооружений и системы закрытого слива мазута.

Данные проекты реализуются в рамках Экологического соглашения между ПАО «ТГК-1» и Мурманской областью.

Генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок и генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров продемонстрировали губернатору работу установок беспарового разогрева и закрытого слива мазута, позволяющих уменьшить распространение запаха топлива в городской среде.

- С целью улучшения экологической обстановки в городе Мурманске мы приняли решение о переходе на современные технологии приема топлива, - отметил Алексей Барвинок. - Минимизация негативного воздействия, выполнение Экологического соглашения являются приоритетными задачами предприятия и важным вкладом в создание комфортной городской среды.

В ходе посещения станции в опытную эксплуатацию был введен комплекс очистных сооружений Южной котельной, главная цель которого глубокая очистка производственных и ливневых сточных вод для сокращения экологического воздействия на акваторию Кольского залива.

- Я благодарю руководство «ТГК-1» за конструктивную работу и вклад в общее дело охраны природы нашего северного края. Экология - это не прихоть, это требование жизни. Внедрение беспарового слива мазута - радикальный шаг вперед в улучшении нашего качества жизни. Не менее значимо и появление на котельной и очистных сооружений. Надо сказать, что вообще предприятия Мурманской области в Год экологии взяли хороший темп природоохранных мероприятий, во внедрении наилучших доступных технологий. Важно теперь его не снижать, - подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун.