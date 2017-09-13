Новые площадки - для спорта и отдыха мурманчан

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил недавно открытые спортивные комплексы на территории школы № 20 (ул. Баумана, 40). Жители близлежащих домов могут абсолютно бесплатно заниматься на уличных тренажерах, а для маленьких мурманчан предусмотрена игровая зона с горками и каруселями.

– Городские власти уделяют большое внимание развитию пришкольных стадионов и зон отдыха, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Важно отметить, что на одной территории могут играть, отдыхать и заниматься спортом мурманчане самых разных возрастов.

В этом году в Мурманске модернизация коснулась спортивных площадок и стадионов пяти образовательных учреждений Мурманска. Кроме того, обустраиваются детские игровые зоны с укладкой искусственного покрытия и установкой малых архитектурных форм на территории двух школ.

Напомним, что возрождение пришкольных стадионов начато в 2011 году. Работы по их содержанию взял на себя муниципалитет. За последние годы в областном центре были модернизированы, а зачастую выстроены заново более 100 спортивных и детских площадок с безопасным всепогодным покрытием. Объекты удобно расположены на базе школ и гимназий, во дворах и скверах, к ним имеют свободный доступ все желающие.