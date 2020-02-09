Мурманская область. Арктика09.02.20 09:45
Два «золота» и два «серебра» в копилке Мурманской области на 5-ом этапе Кубка Мира по конькобежному спорту в Калгари (Канада). Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Мурманской области Павел Кулижников завоевал «серебро» на дистанции
500 метров и «золото», опередив двух сильнейших голландцев, на 1000-метровке с очередным в сезоне рекордом катка!
Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, коллега по команде спортсмен-инструктор Руслан Мурашов – «золото» на
500 метрах. На дистанции 500 метров подиум получился полностью российским - на 4, 5 и 6 месте - японцы.
Ангелина Голикова стала второй на дистанции
500 метров с результатом 36.78 и рекордом России у женщин на данной дистанции!
Новые победы мурманского конькобежца и российской команды на Кубке Мира
Два «золота» и два «серебра» в копилке Мурманской области на 5-ом этапе Кубка Мира по конькобежному спорту в Калгари (Канада). Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Мурманской области Павел Кулижников завоевал «серебро» на дистанции
Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, коллега по команде спортсмен-инструктор Руслан Мурашов – «золото» на
Ангелина Голикова стала второй на дистанции
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия
09.02.20 10:17
Нашли преступников! При заработной плате 200 тысяч (см. статью) воровать миллион восемьсот на всех? Автору статьи не кажется это по крайней мере абсурдным?
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Irina
08.02.20 10:46
Какой контроль?! Невозможно дождаться отклика на заявку! Даже то, что вопрос стоит на муниципальном контроле. "Уборка подъезда как положено"- вы серьезно???
Max Silva4ev
07.02.20 12:26
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