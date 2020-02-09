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Мурманская область. Арктика09.02.20 09:45

Новые победы мурманского конькобежца и российской команды на Кубке Мира

Два «золота» и два «серебра» в копилке Мурманской области на 5-ом этапе Кубка Мира по конькобежному спорту в Калгари (Канада). Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Мурманской области Павел Кулижников завоевал «серебро» на дистанции 500 метров и «золото», опередив двух сильнейших голландцев, на 1000-метровке с очередным в сезоне рекордом катка!

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, коллега по команде спортсмен-инструктор Руслан Мурашов – «золото» на 500 метрах. На дистанции 500 метров подиум получился полностью российским - на 4, 5 и 6 месте - японцы.

Ангелина Голикова стала второй на дистанции 500 метров с результатом 36.78 и рекордом России у женщин на данной дистанции!

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