Новые правила, новые заботыВ Мурманской области налог на имущество физлиц в 2018 году рассчитают по новым правилам
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Мурманская область. Арктика15.02.18 10:30

Новые правила, новые заботы

Минстрой РФ разработал новые правила содержания общего имущества, который устанавливает необходимый минимум работ для надлежащего содержания многоквартирного дома. Перечень включает в себя 31 вид работ. Так, прописывается порядок содержания подвалов и чердаков, крыш и фасадов, стен и перекрытий, столбов и балок. Также управляющая компания должна позаботиться о внутреннем пространстве дома: лестницах, отделке, полах, вентиляции, окнах и дверях, относящихся к общедомовому имуществу, пишет «Российская газета».

Содержать в хорошем состоянии и проверять исправность управляющая компания (УК) должна сети: электрические, тепловые, горячего и холодного водоснабжения, а также газовое оборудование. В перечень вошли работы по содержанию лифтов, помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. А если в доме есть печи, камины, очаги и индивидуальные тепловые пункты, то УК должна позаботиться об их исправности, а также о хорошей работе системы дымоудаления.

Кроме того, в новых правилах прописаны особенности содержания придомовой территории, документ уточняет и особенности организации сбора и вывоза отходов.

Правила прописывают и вопросы финансирования работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Разработанный документ должен обновить нормативную базу, регламентирующую содержание общего имущества многоквартирного дома, так как действующие документы устарели. Как отмечает эксперт научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин, правила эксплуатации жилищного фонда были утверждены ещё в 2003 году приказом Госстроя, некоторые нормы которого уже противоречат Жилищному кодексу.

По мнению эксперта, новые правила ещё будут дорабатываться в части строительных и санитарных норм.

Игорь Кокин также отмечает, что несоответствие объема и качества работ необходимому минимуму является основанием для собственников квартир требовать соблюдения законодательства или перерасчёта платежей.

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