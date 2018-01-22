Новые Правила регистрации судов – новые проблемы

Минтранс России принял лишённый адекватности нормативный акт, устанавливающий порядок государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах Российской Федерации.

Правильное название документа: «Правила государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учёта зарегистрированных судов» (далее – Правила регистрации судов).

Правила регистрации судов и приказ Минтранса России от 19.05.2017 № 191 об утверждении этого нормативного правового акта 31 октября 2017 года опубликованы на официальном портале правовой информации. Дата вступления в силу Правил регистрации судов – 31 декабря 2017 года.

По своему статусу Правила регистрации судов являются подзаконным нормативным правовым актом, который должен приниматься на основе и во исполнение федеральных законов, соответствовать и не противоречить им. Недопустимо наличие в таком нормативном акте расплывчатых и декларативных положений. Запрещено введение норм и предписаний, не предусмотренных в соответствующих законодательных актах.

Так должно быть по правилам, но видимо для разработчиков Правил регистрации судов такие требования не указ. Согласно пункту 21 Правил регистрации судов, первоначальная государственная регистрация судна теперь возможна только после проведения особой процедуры идентификации, которая должна осуществляться российской организацией, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов или иностранным классификационным обществом, наделённым полномочиями на классификацию и освидетельствование судов под Государственным флагом Российской Федерации.

Очевидно, что данное требование о прохождении процедуры идентификации и осмотра судна не основано на законе. Первоначальная государственная регистрация судна производится в соответствии со статьёй 42 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, нормы которой не предусматривают прохождения подобной процедуры идентификации и осмотра судна.

В пунктах 24 и 28 Правил регистрации судов содержится требование о прохождении процедуры идентификации и осмотра для судов, которым на основании пункта 2 статьи 16 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации консульским учреждением за границей выдаётся временное свидетельство, удостоверяющее право плавания под Государственным флагом Российской Федерации. Такое временное свидетельство выдаётся должностным лицом консульского учреждения согласно статьи 30 Консульского устава Российской Федерации.

Нормы статьи 30 Консульского устава Российской Федерации и пункта 2 статьи 16 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации не содержат требований о прохождении процедуры идентификации и осмотра судна.

Сама процедура идентификации и осмотра судна является затратной как по времени, так и по деньгам. Она будет осуществляться классификационными обществами на возмездной основе за счёт средств заявителя (владельца судна).

В этой связи, заявления некоторых ответственных чиновников Минтранса России о том, что срок первоначальной государственной регистрации судна сокращается до одних суток, является лукавством.

Введение в Правила регистрации судов незаконного требования о прохождении процедуры идентификации в качестве условия первоначальной государственной регистрации судна является очередным административным барьером.

В пункте 28 подпункт в) Правил регистрации судов указано, что к заявлению в консульское учреждение за рубежом о выдаче временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации должен быть приложен документ об уплате государственной пошлины.

Видимо разработчики Правил регистрации судов не понимают, что выдача консульским учреждением временного свидетельства, удостоверяющего право плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации, не является государственной регистрацией судна.

На основании статьи 36 Консульского устава Российской Федерации, за совершение консульских действий должностным лицом консульского учреждения, взимаются консульские сборы.

Ставки консульских сборов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 889 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 4.05.2017 № 520). Так, за выдачу временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации уплачивается консульский сбор в размере 150 долларов США.

То есть, за государственную регистрацию судна в одном из реестров судов Российской Федерации уплачивается государственная пошлина, а за совершение консульских действий взимается консульский сбор.

Согласно пункту 2 статьи 1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации имущественные отношения, возникающие из торгового мореплавания, регулируются настоящим Кодексом в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации. К имущественным отношениям, не регулируемым или не полностью регулируемым Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, применяются правила гражданского законодательства Российской Федерации.

Государственной регистрации права собственности на судно в Правилах регистрации судов посвящено всего два пункта: 50 и 51.

Кстати, в тексте пункта 51 сделана ошибка: «по результатам проверки документов, предусмотренной пунктом 34 настоящих Правил». На самом деле указанная проверка документов предусмотрена пунктом 32 Правил регистрации судов.

Государственная регистрация иных вещных прав на судно, таких как право оперативного управления и право хозяйственного ведения, Правилами регистрации судов не предусмотрена.

Получается, что субъекты права хозяйственного ведения и субъекты права оперативного управления теперь не смогут зарегистрировать свои вещные права на судно в соответствующем реестре судов Российской Федерации. Это незаконно.

Согласно пункту 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право хозяйственного ведения и право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.

В подразделе «Государственная регистрация ипотеки судна и других ограничений (обременений) прав на судно» Правил регистрации судов вопросы, касающиеся регистрации ипотеки судов, изложены в жёсткой связке с регистрацией «других ограничений (обременений) прав на судно», что создаёт существенную путаницу.

Какие именно «другие ограничения (обременения) прав на судно» подлежат государственной регистрации, в Правилах регистрации судов не разъясняется. Наличие подобных расплывчатых положений в подзаконном нормативном правовом акте не допускается в принципе.

При таких обстоятельствах в реестрах судов Российской Федерации можно зарегистрировать всё что угодно, любые аморфные ограничения прав на судно.

Капитану морского порта, как органу государственной регистрации, предоставляется в данном случае недопустимое усмотрение.

Теперь, что касается регистрации ипотеки судна в реестрах судов Российской Федерации.

Согласно пункту 53 Правил регистрации судов, основанием для государственной регистрации ипотеки судна являются письменные заявления как от собственника судна, так и от лиц, в пользу которых ограничиваются права собственника.

Данное требование противоречит пункту 1 статьи 377 КТМ РФ, согласно которому ипотека судна регистрируется на основании письменного заявления залогодателя. Письменного заявления от залогодержателя в данном случае не требуется.

В пункте 57 Правил регистрации судов содержится требование об уплате государственной пошлины за регистрацию ипотеки судна.

Это требование противоречит пункту 5 статьи 377 КТМ РФ, в котором ясно написано, что плата за регистрацию ипотеки судна устанавливается Правительством Российской Федерации.

Из содержания пункта 59 Правил регистрации судов следует, что орган государственной регистрации проводит проверку документов, поданных для государственной регистрации ипотеки судна.

Это положение не соответствует пункту 3 статьи 377 КТМ РФ, согласно которому до регистрации ипотеки судна проводится правовая экспертиза документов, необходимых для регистрации ипотеки судна.

В указанном подразделе Правил регистрации судов отсутствуют также очень важные нормы и положения, касающиеся регистрации ипотеки судов, установленные Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации.

Так, залогодателем ипотеки может быть, с согласия собственника судна, лицо, имеющее право хозяйственного ведения на судно (пункт 2 статьи 374 КТМ РФ).

В случае уступки ипотеки судна, в реестр судов, в котором зарегистрирована ипотека, должна быть внесена запись о дате уступки, об имени и адресе лица, в пользу которого уступка сделана (пункт 2 статьи 381 КТМ РФ).

Изменение очерёдности удовлетворения требований, вытекающих из обязательств, обеспеченных ипотекой судна, может быть изменена соглашением залогодателя и залогодержателей. Такое соглашение подлежит регистрации в реестре судов, в котором зарегистрирована ипотека судна (статья 380 КТМ РФ).

Согласно пункту 2 статьи 377 КТМ РФ ипотека судна может быть установлена на предъявителя. В Правилах регистрации судов отсутствуют нормы, устанавливающие порядок регистрации ипотеки судна на предъявителя.

Следующий подраздел Правил регистрации судов называется «Государственная регистрация изменений содержания и прекращения ипотеки и других ограничений (обременений) прав» (пункты 63 -71).

На самом деле содержание этого подраздела не соответствует его названию.

Собственно, об ипотеке судна упоминается только в пунктах 63, 64 и 69 Правил регистрации судов. Остальные пункты указанного подраздела касаются «регистрации изменений прав на судно или сделок с судном».

Громоздкие и длинные предложения, состоящие из более 50 слов, делают текст Правил регистрации судов трудным для восприятия даже после неоднократного прочтения.

Такая редакция пунктов этого нормативного документа требует специального толкования и в некоторых случаях обращения к экспертам – лингвистам.

Есть смысл для примера привести аутентичный текст первого абзаца пункта 63 Правил регистрации судов полностью: «Государственная регистрация изменений содержания или прекращения ипотеки, других ограничений (обременений) прав на судно, предоставление судна российскому фрахтователю по бербоут-чартеру осуществляется в отношении судна, зарегистрированного в одном из реестров судов, за исключением судов, предоставленных российскому фрахтователю иностранным собственником по бербоут-чартеру. Государственная регистрация изменений содержания или прекращения ипотеки, других ограничений (обременений) прав на судно, осуществляется при наличии государственной регистрации ранее возникших прав на судно».

Интересно, причём здесь «предоставление судна российскому фрахтователю по бербоут-чартеру», если речь идёт о «регистрации изменений содержания и прекращения ипотеки, других ограничений (обременений) прав на судно»?

Очевидно, что для понимания текста данного пункта потребуется проведение лингвистической экспертизы.

Подраздел «Государственная регистрация договора доверительного управления», пункты 72 – 79 Правил регистрации судов, полностью противоречит пункту 2 статьи 14 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, согласно которому обязательной регистрации в реестре, в котором зарегистрировано судно, подлежит передача судна в доверительное управление, а не сам договор доверительного управления.

На основании части 2 статьи 1017 Гражданского кодекса Российской Федерации передача судна (недвижимого имущества) в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это судно (недвижимое имущество).

Несоблюдение требования о регистрации передачи судна в доверительное управление влечёт, согласно части 3 статьи 1017 данного Кодекса, недействительность самого договора доверительного управления.

Пунктом 19 Правил регистрации судов государственный надзор за соблюдением настоящих Правил возлагается на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. На каком основании данные полномочия возлагаются на Ространснадзор России, в Правилах регистрации судов не поясняется.

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 5.05.2017 № 533).

В соответствии с пунктом 5.5.5 Положения Ространснадзор России «осуществляет в установленном порядке организацию регистрации морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания, включая спортивные (кроме спортивных парусных судов) и прогулочные, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ведение соответствующих реестров».

На русском языке написано, что Ространснадзор России должен осуществлять функции по организации регистрации судов, а в каком порядке он эти полномочия должен реализовывать, видимо должно быть установлено в Правилах регистрации судов.

В настоящее время заинтересованные лица обращаются в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта по вопросам регистрации судов, прав на них и сделок с ними.

Но, в Ространснадзоре России этих лиц направляют в Федеральное агентство морского и речного транспорта, аргументируя это тем, что капитан морского порта непосредственно подчинён Росморречфлоту.

Соответствующее письмо от 2.03.2017 № СС-35/8-26 за подписью заместителя руководителя С.Н. Сарицкого размещено на сайте Ространснадзора России.

Федеральное агентство морского и речного транспорта, в свою очередь, не наделёно Правительством Российской Федерации компетенцией и полномочиями по вопросам регистрации судов, прав на них и сделок с ними.

Получается, что чиновники федеральных органов исполнительной власти гоняют заинтересованных лиц по кругу, не предоставляя им в установленные законом сроки ответов по существу. Это форменное безобразие и беззаконие.

Примеров несоответствия Правил регистрации судов законодательству Российской Федерации можно привести ещё достаточно много, но есть ли смысл? «Правила централизованного учёта зарегистрированных судов» здесь не комментирую.

Можно предположить, что Минтранс России принял Правила регистрации судов с целью улучшить процедуру регистрации судов, прав на них и сделок с ними. Но, учитывая изложенное, следует констатировать, что в данном случае получилось как всегда.

Е.В. СЕЛЮКОВ, капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник морского флота, ветеран труда.