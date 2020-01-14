Мурманская область. Арктика14.01.20 17:00
Новые саамские авторы в электронной библиотеке «Кольский Север»
Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась произведениями саамского писателя, собирателя саамского фольклора Геннадия Лукина, а также поэта, и специалиста по саамскому фольклору, саамским танцам и обрядам Полины Медведевой (Даниловой).
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