Новые странички из жизни известных героев

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась очередная встреча из цикла публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске. Её прочитал известный мурманский краевед, исследователь истории боевых действий авиации на северном театре военных действий Юрий Рыбин. Тема лекции – «О Борисе Сафонове не по мемуарам».

Исследователь на основе выверенных архивных материалов рассказал о слагаемых боевого успеха североморского аса летом и осенью 1941 года, дал техническую характеристику советских, английских и немецких самолетов, противостоящих в заполярном небе. Участники встречи узнали ранее неизвестные свидетельства, освещающие последний боевой вылет и гибель дважды Героя Советского Союза гвардии подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова.

В завершении встречи Юрий Рыбин ответил на многочисленные вопросы слушателей.