Новые технологии потребовали увеличения госпошлины на оформление загранпаспорта и водительского удостоверения нового поколения

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу документов с электронным носителем информации. Это касается загранпаспорта и водительского удостоверения нового поколения.

Госпошлина на загранпаспорт нового образца вырастет с 3,5 тысячи рублей до 5 тысяч. Если такой документ выдаётся ребенку в возрасте до 14 лет, то он обойдётся в 2,5 тысячи вместо прежних 1,5 тысячи рублей.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей. Свидетельство госрегистрации транспортных средств - обойдется в 1,5 тысячи рублей.

Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения перечисленных документов взамен утраченных или пришедших в негодность. А вот старый образец пока идёт по прежней цене.

В кабмине объяснили рост пошлин тем, что нынешняя плата не окупает внедрение новых технологий.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.