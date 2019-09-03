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Мурманская область. Арктика03.09.19 11:00

Новые ученики пришли в транспортно-логистический класс гимназии № 8 Мурманска

В гимназии № 8 Мурманска состоялась традиционная линейка, посвященная началу нового учебного года. Первый звонок прозвучал, в том числе, и для ребят, поступивших в профильный транспортно-логистический класс, над которым шефствует Мурманский морской торговый порт. Этот набор стал уже третьим потоком старшеклассников, проходящих обучение по направлению «Логистика».

Конкурс при поступлении составил два человека на место. Заявки поступали от учеников из 12 различных образовательных учреждений, среди них было семь ребят с дипломом отличника.

- Это очень важно - воспитывать молодое поколение так, чтобы они знали о возможностях, которые есть в нашему порту, в городе и регионе, чтобы они могли реализоваться здесь, - подчеркнул генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

Напомним, два года назад по инициативе АО «ММТП» в гимназии № 8 Мурманска был открыт первый в России профильный транспортно-логистический класс. Идея оказалась востребованной. Минувшей весной состоялся первый выпуск одиннадцатиклассников. Из них восемь ребят остались в Мурманске, двое выбрали специальности, связанные с логистикой.

- Мы регулярно отслеживаем, куда поступили наши выпускники. В этом году рекордное количество человек остались в Мурманске, потому что они видят, что могут связать свою судьбу и свою дальнейшую карьеру с крупнейшим предприятием нашего региона, с торговым портом. Часть детей планирует вернуться в порт в качестве экологов, инженеров, программистов - по тем специальностям, которые востребованы в мурманском морском торговом порту, - сказала директор гимназии № 8 Ольга Дзюба.

В рамках подготовки к новому учебному году с помощью Мурманского морского торгового порта в гимназии выполнили капитальный ремонт кабинета физики. Силами портовиков была произведена замена окон, напольного покрытия, входных дверей, полная замена электрических сетей, установлено современное светодиодное потолочное освещение. В ходе ремонта были использованы современные дизайнерские решения. Также на протяжении двух лет обучения градообразующее предприятие регулярно оказывало поддержку ученикам и учебному заведению.

Мурманский морской торговый порт содействовал в ремонте центрального коридора гимназии и библиотеки. Был отремонтирован кабинет информатики, в котором учатся дети из профильного класса, установлено современное оборудование и техника. По традиции, для учащихся 1, 10 и 11 классов портовики подготовили специальные дневники к новому учебному году.

В течение учебного года, помимо основных предметов, учащимся транспортно-логистического класса предстоит изучать менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины. Сотрудники АО «ММТП» прочтут лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ на примере АО «ММТП».

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