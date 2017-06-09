Новый ангиограф может появиться в 2018 году в отделении кардиохирургии Мурманской областной больницы

Контроль за эффективным использованием в регионе медицинского оборудования стал одной из тем заседания правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун. С докладом выступил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

Он отметил, что оснащение медицинских организаций Мурманской области выполнялось в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения на 2011-2013 годы», а также госпрограммы Мурманской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы».

«В Министерстве здравоохранения Мурманской области создана специальная комиссия по мониторингу использования приобретенного в медицинские организации оборудования и автотранспорта. На регулярной основе проверяется техническое состояние поставленного оборудования, состояние помещений, где оно располагается, а также своевременность технического обслуживания оборудования и обучения медицинского персонала правилам его эксплуатации», - сказал Валерий Перетрухин.

Для повышения эффективности использования поставленного медицинского оборудования проводится обучение профильных специалистов, привлекаются специалисты-совместители, осуществляется своевременный ремонт, неиспользуемое оборудование передается в те медицинские организации, в которых есть в нем необходимость.

Министерству здравоохранения Мурманской области поручено продолжить работу по контролю за эффективным использованием медицинского оборудования, поставленного в медицинские организации региона, и в срок до января 2018 года выработать комплекс дополнительных мер, направленных на снижение простоев медицинского оборудования.

В дополнение к обсуждаемому вопросу губернатор Марина Ковтун дала поручение региональному Минздраву решить в 2018 году вопрос с приобретением в отделение кардиохирургии Мурманской областной больницы нового ангиографа.