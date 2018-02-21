Новый арт-подъезд появился в Мурманске

В заполярной столице по адресу улица Георгия Седова, 16 открыт четвертый объект культурного проекта "Арт-подъезд: искусство у порога". Организатором акции является Молодежный культурный центр МАУ МП «Объединение молодежных центров».

На этот раз на суд жителей представлено произведение, выполненное по мотивам романа великого русского писателя и драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова – «Мастер и Маргарита». Работа мурманских художников Марии Важинской, Веры Недземовской, Алексея и Екатерины Васильевых, а также Марии Птицыной началась в ноябре 2017 года.

Первый подъезд в рамках культурного проекта был оформлен художественной росписью в апреле 2017, его темой стало творчество В.С. Пикуля. Второй и третий в октябре 2017 были посвящены В.С. Высоцкому и уроженцу Мурманской области - поэту Н.В. Колычеву.

– Мы всегда рады поддержать инициативу талантливой молодежи, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева. – На базе наших клубов каждый желающий сможет найти занятие по душе.