Новый автобус будет перевозить на занятия школьников из п.Зашеек и нп.Африканда

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образование» в трех муниципальных образованиях Мурманской области будет обновлен автопарк школьных автобусов.

20 июля школьный автобус марки ПАЗ 32053-70 доставлен в город Полярные Зори. Автобус оснащён всем необходимым оборудованием: комплектами «ГЛОНАС» и «Тахограф» с блоком СКЗИ, системой «ЭРА ГЛОНАС», дополнительным автономным отопителем салона, устройством, запрещающим движение с открытыми дверями, видеорегистратором и пр.

Автобус будет использоваться для организованной перевозки обучающихся из п.Зашеек и нп.Африканда в общеобразовательные организации города.

Ранее уже две школы Печенгского района получили новые автобусы для перевозки детей марки ПАЗ. До конца года будут поставлены еще 2 автобуса: 1 – в Кольский район, 1 – для ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» (г Апатиты).

Реализация проекта будет продолжена в 2018 и 2019 годах.