Новый автор в библиотеке Кольский Север

Книги писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Бориса Романова стали доступны в электронной библиотеке «Кольский Север».

Романов Борис Степанович – прозаик, поэт, первый в Мурманской области член Союза писателей СССР. Уроженец Новгородской области, после учебы в Ломоносовском мореходном училище получил распределение в Мурманское морское пароходство, с 1960 года жил в Мурманске. Двадцать лет отдал служению морю, пройдя путь от старшего помощника до капитана дальнего плавания. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. Работал капитаном и штурманом на судах вспомогательного флота Северного флота. Вместе с Николаем Рубцовым, Валентином Сафоновым, Станиславом Панкратовым, Юрием Кушаком входил в литературное объединение «Полярное сияние» при флотской газете «На страже Заполярья».

В 1978 году стал одним из создателей Мурманской областной организации Союза писателей, которой руководил в 1978-1985 годах. Затем вернулся в Новгород, где так же возглавил областное отделение Союза писателей. С 1990 по 1994 годы был первым секретарем Союза писателей СССР.

Он хорошо знал жизнь рыбаков, моряков, полярников. Тема моря, непростой флотской жизни стала главной для стихов и прозы Бориса Романова. Познакомиться с произведениями писателя можно в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».