Новый БДК «Иван Грен» зачислен в состав 121 бригады десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота

Торжественная церемония первого поднятия военно-морского флага России (Андреевского флага) на большом десантном корабле (БДК) «Иван Грен» прошла в Калининграде. В церемонии на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», где построили БДК, приняли участие корабелы, представители заказчика - Минобороны РФ, первые лица области, а также внук вице-адмирала Грена Федор Ерохин.

Первый подъём Андреевского флага - особый день в истории корабля, он означает вступление его в строй. Был зачитан приказ главкома ВМФ, которым новый БДК зачисляется в состав 121 бригады десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Уже сегодня корабль отправится к северным берегам, как сообщил на церемонии губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Корабль был заложен в 2004 году. К сожалению, начало его строительства выпало на непростые для нашего государства годы, - отметил заместитель Главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. - Пройдя череду корректировок, доработок, экспертиз, испытаний, корабль достойно будет представлять ВМФ России. Он назван именем вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, блестящего морского офицера, «бога артиллерии» военно-морского флота. Я уверен, что экипаж сделает все, чтобы корабль был достоин этого имени.

Командир корабля, капитан 3 ранга Виктор Васильев пронёс полотнище перед парадным строем экипажа. Андреевский флаг взвился на флагштоке под звуки Государственного гимна России и крики «Ура!».