Новый дом для автобусов

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил АО «Электротранспорт». Недавно у предприятия появилось автобусное депо. На территории выполнена масштабная реконструкция всех административных, технических и подсобных строений, произведен ремонт систем коммуникаций.

– С 2014 года АО «Электротранспорт» занимается регулярными автобусными пассажирскими перевозками в Мурманске, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – За это время приобретены комфортабельные автобусы, всего их на балансе предприятия 115 единиц, а теперь с появлением нового депо можно с уверенностью сказать, что все проблемы с организацией автобусных перевозок в городе решены.

В настоящее время из депо производится 100-процентный выпуск автобусов на линию. На участке работает 109 человек ремонтного персонала, 205 водителей автобусов, 220 кондукторов, около 40 человек других профессий.

В 2017 году АО «Электротранспорт» приобрело 8 троллейбусов и 5 автобусов. Машины изготовлены специально для работы в условиях Крайнего Севера, отличаются безопасностью, комфортом и экологичностью. Предназначены, в том числе, для маломобильных групп населения: в них предусмотрен низкий пол, выдвижной пандус, кнопка вызова водителя.

– Благодаря городской администрации нам предоставлено новое депо, комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров удовлетворяет всем требованиям, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Отрадно, что между городской властью и предприятием налажена совместная работа по улучшению качества пассажирских перевозок.