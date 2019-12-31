Новый год – режим повышенной готовности для энергетиков и коммунальщиков

Чтобы жители Мурманской области проводили праздники в спокойной обстановке, в регионе будут дежурить 602 аварийно-восстановительные бригады, созданные предприятиями ЖКХ. В их составе без малого три с половиной тысячи человек и более двух тысяч единиц техники. Также аварийные бригады созданы на предприятиях энергетической сферы. Эту информацию на совещании доложил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

Также в докладе заместителя главы региона говорилось о том, что сформированный запас топлива в полном объёме обеспечивает прохождение выходных и праздничных новогодних дней. Сформированы графики дежурств в муниципалитетах, энергетических предприятиях, управляющих компаниях и других объектах ЖКХ, на предприятии «Управление отходами».

Дмитрий Филиппов отметил значительное сокращение жалоб на невывоз ТКО. В праздничный период региональный оператор и все перевозчики будут работать в усиленном режиме, вывозом отходов будут заниматься 229 единиц техники.

Губернатор поручил своему заместителю и руководству муниципалитетов обратить пристальное внимание на проблемные точки, чтобы не было сбоев в работе.