Новый год – время добрых дел

Жительнице Североморска Оксане Кожиной приобрели инвалидную коляску. Подарок женщине с ограничениями здоровья сделали неравнодушные североморцы.

А началось все с того, что на личный прием к главе ЗАТО Владимиру Евменькову пришла женщина, которая ухаживает за Оксаной Кожиной.

- Она обозначила целый ряд проблем: в подъезде, где живет инвалид, поменяли лифтовую кабину и теперь в неё не помещается инвалидная коляска. А если взять другую, то она не проедет по полозьям, которые установлены при выходе из подъезда, - рассказывает Владимир Евменьков. - Фактически женщина оказалась взаперти у себя дома, так как выйти на улицу не могла. История запала мне в душу, я пытался найти выход из ситуации. При этом за счет средств нашего дотационного бюджета нельзя оказывать никакую социальную помощь.

К решению проблемы подключилась депутат Совета депутатов ЗАТО Ольга Ефименко. Женщины вместе подготовили заявление главе флотской столицы о том, что Оксане Кожиной очень нужна новая инвалидная коляска.

- Во время подготовки к благотворительному марафону «Добрый Североморск» мы поняли, что он - уникальная возможность решить сложную ситуацию, - продолжает Владимир Васильевич. - Я обратился за помощью в североморский филиал «Газпромбанка». Просьба была рассмотрена достаточно оперативно - и финансовое учреждение выделило деньги. Их перевели на счет Центра гуманитарной помощи «Стезя милосердия» - одного из благополучателй «Доброго Североморска».

Подбирала инвалидную коляску Оксана Кожина по индивидуальным параметрам. Когда дело дошло до приобретения, в наличии той самой уже не было, а сама модель оказалась снята с производства. Пришлось искать другую, с аналогичными параметрами. Доставили и вручили долгожданный подарок Оксане Кожиной на этой неделе.

- Инвалидная коляска очень хорошая, спасибо за нее большое! Уже использую ее дома — удобно и везде проезжает. Она спокойно помещается в лифт, так что теперь могу свободно выходить на улицу, - рассказывает Оксана Кожина.

Для Оксаны Кожиной в подъезде, где она живет, специалисты ГЦ «ЖКХ» установили новые пандусы и сделали спуск на улицу более удобным.

Новая коляска хоть и соответствует необходимым параметрам, но стоит дешевле изначального варианта. Как рассказала начальник операционного офиса «Газпромбанка» в Североморске Ирина Букас, вместе со «Стезей милосердия» на оставшиеся деньги решено приобрести средства гигиены для пожилых людей.