Мурманская область. Арктика20.12.19 17:30
Новый год и Рождество скоро! В Мурманске улицу Самойловой освободят от транспорта
В Мурманске в связи с проведением культурно-досуговых мероприятий в преддверии новогодних праздников и в период новогодних каникул будет запрещено движение, остановка и стоянка:
– всех видов транспорта по улице Самойловой - от дома № 18 до дома № 9 - с 00.00 21 декабря до 23.00 8 января 2020 года;
– всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области, по улице Самойловой - от улицы Комсомольской до дома № 9 по улице Самойловой - с 00.00 до 17.00 21 декабря.
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