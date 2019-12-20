Новый год и Рождество скоро! В Мурманске улицу Самойловой освободят от транспорта

В Мурманске в связи с проведением культурно-досуговых мероприятий в преддверии новогодних праздников и в период новогодних каникул будет запрещено движение, остановка и стоянка:

– всех видов транспорта по улице Самойловой - от дома № 18 до дома № 9 - с 00.00 21 декабря до 23.00 8 января 2020 года;

– всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области, по улице Самойловой - от улицы Комсомольской до дома № 9 по улице Самойловой - с 00.00 до 17.00 21 декабря.