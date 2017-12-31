Новый год Мурманская область встречает хорошей погодой

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северном направлении и атмосферных фронтов. 31 декабря, со смещением атмосферных фронтов в Баренцево море, осадков станет меньше, температура воздуха постепенно понизится до -2-7°, в отдельных районах до -10-15°.

1 января ожидается преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -15-20°.

Сегодня в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Ночью ухудшение состояния дорог, гололедица.