Новый год на носу, месячник по охране ёлок – в лесу

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 30.11.2017 № 568-ПП «О проведении месячника по охране лесов от незаконных рубок» с 1 декабря 2017 года в Мурманской области будет проводиться месячник по охране лесов от незаконных рубок.

В рамках месячника (с 1 по 31 декабря) на землях лесного фонда планируется усиленное патрулирование лесов с целью предотвращения незаконной заготовки и оборота древесины на территории Мурманской области. В проведении месячника будет задействован весь личный состав государственных лесных инспекторов Мурманской области, а так же примут участие должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области.

Согласно статьи 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконную рубку, предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей на граждан, до 50 тысяч рублей на должностных лиц, до 500 тысяч рублей на юридических лиц.

Кроме того, ответственность за незаконную рубку и повреждение деревьев предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае причинения ущерба лесам в особо крупном размере предусмотрено наказание для виновных лиц в виде лишения свободы на срок до семи лет.