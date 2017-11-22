Новый год встречаем ярко и красиво!

Администрация ЗАТО г.Североморск объявляет о проведении городского конкурса «Новогоднее настроение в 2017 году», который будет проходить с 1 по 26 декабря.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, иных организаций, оказывающих населению флотской столицы услуги в сфере образования, культуры, медицины, жилищно-коммунального хозяйства.

Конкурс проводиться по двум номинациям: лучшее новогоднее украшение предприятия потребительского рынка; лучшее новогоднее украшение учреждения социальной сферы.

Оцениваться будет оригинальность оформления, соответствие тематике, количество и объем оформленных объектов.

Заявки принимаются с 1 по 15 декабря 2017 года. Конкурсная комиссия в срок до 22 декабря года выберет лучших из участников, которые получат ценные призы и памятные подарки.