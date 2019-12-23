Новый год встретим за праздничным столом, который обойдётся нам дороже почти на 3%

Совсем немного времени осталось до наступления новогодних праздников. Жители России подводят итоги уходящего года и выбирают подарки. А хозяйки тщательно продумывают праздничное меню, стоимость которого на семью из четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6430,78 рубля. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%.

Как сообщает Росстат, значительнее других продуктов в новогодней корзине подорожали масло сливочное (плюс 11,17%, до121,53 рубля за 0,2 килограмма), апельсины (плюс 10,87%, до 106,32 рубля за 1 килограмм), сыры сычужные твёрдые и мягкие (плюс 10,36%, до 164,01 рубля за 0,3 килограмма).

Как отметили в статистическом ведомстве, за год свежие огурцы подешевели почти на 8,96%, до 46,62 рубля за килограмм. Цены на лососевую икру снизились почти на 4,97% и достигли 729,48 рубля за килограмм. Картофель подешевел на 4,78%, до 16,55 рубля за килограмм, курица охлажденная и мороженная - на 3,4%, до 143,44 рубля за килограмм.