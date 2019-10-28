Новый губернатор формирует новое правительство

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил новую структуру и состав регионального правительства. Например, в новой структуре появилось Управление по реализации антикоррупционной политики, оно выделено из Минюста. Оно будет подчиняться напрямую главе региона. Андрей Чибис подчеркнул, что контроль и борьба с злоупотреблениями является приоритетом областной власти.

У комитет по культуре Мурманской области тоже поменялся статус – он преобразован в министерство. Его возглавит Евгений Гоман. Основная задача нового министерства - реализация молодёжной политики. «Многие из вас знают Евгения Гомана. Он создал свой театр, инновационный, работоспособный и даже рентабельный», - объяснил своё решение Андрей Чибис.

Новым министром ЖКХ и энергетики Мурманской области стал участник конкурсов «Лидеры Севера» и «Лидеры России» Дмитрий Патышев. Андрей Чибис назвал нового министра компетентным и работоспособным. Бывший руководитель министерства Владимир Гноевский вскоре будет назначен на другую должность, заметил губернатор.

Глава Кандалакши Михаил Павлов назначен министром по внутренней политике Мурманской области. В новом кабинете Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям разделено на две части (по внутренней и информационной политике). Оба министерства будут находиться под прямым управлением главы региона. Новое Министерство информационной политики возглавит Александра Кондаурова. Раньше она работала в Минстрое России.