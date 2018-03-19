Новый импульс взаимоотношениям городов России и Германии

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с заместителем Генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли, для которой этот визит в столицу Заполярья стал первым.

– Наша задача сегодня – обмен мнениями по основным направлениям взаимодействия. Развитие инфраструктуры Мурманска, участие в экономической жизни областного центра крупных предприятий делают город еще привлекательнее для международного сотрудничества, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Стороны обсудили перспективы социально-экономического развития. Также в рамках встречи были затронуты вопросы сотрудничества в области экономики и культуры.

– Мы хотим дать новый импульс взаимоотношениям между городами и регионами России и Германии: университетами, школами, некоммерческими организациями. В целом существует потенциал для развития связей в различных сферах жизни, – отметила заместитель Генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли.

К слову, с 2004 года в числе городов-побратимов Мурманска - немецкий Куксхафен. Контакты между жителями налажены путем проведения встреч, программ по обмену в области образования, культуры, туризма, экономики, а также работы с молодежью. Муниципалитеты устраивают обмен студентами, проводят совместные семинары и фестивали.