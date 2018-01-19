Новый координатор по вопросам культуры и СМИ Сами Рантамяки начинает работу в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

Сами Рантамяки приступил к своим обязанностям в качестве координатора по вопросам культуры и СМИ Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Ранее он работал в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге и учился по обмену в Государственном университете Удмуртии в Ижевске.

– Я рад, что получил возможность начать работу координатора в Мурманске. Мурманчане очень дружелюбны, в городе я уже начинаю чувствовать себя как дома. Я побывал на Солнечной горке, где мне было приятно увидеть появление солнца после полярной ночи, - поделился своими впечатлениями Рантамяки.

Рантамяки родом из Похьянмаа и своё детство он провёл на побережье. Природа всегда была частью его жизни. Сами увлекается бегом и катанием на сноуборде. Первую поездку в Мурманскую область он совершил в позапрошлом году, когда приехал кататься на доске в Кировск.