Новый корвет «Гремящий» пройдёт испытания в Белом море

В Беломорскую военно-морскую базу (ВМБ) Северного флота для проведения государственных испытаний вчера прибыл головной корвет проекта 20385, построенный на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. На причале корабль встречал командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Константин Кабанцов.

После приёма доклада командира корвета об успешном завершении межфлотского перехода и готовности к проведению испытаний в Белом море, контр-адмирал Константин Кабанцов поздравил экипаж «Гремящего» с прибытием в Беломорскую базу и осмотрел корабль.

Корвет «Гремящий» перешёл из Балтийского в Белое море в сложных гидрометеорологических условиях. Плавание стало хорошей проверкой профессиональной подготовки экипажа.

Поисково-спасательное обеспечение перехода корабля в северных морях выполняли спасательный буксир «Николай Чикер», а также силы Беломорской ВМБ, которые также обеспечат испытания корвета в Белом море.