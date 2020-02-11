Новый медицинский пункт в посёлке Сафоново-1 построят уже в этом году

Хорошая новость для жителей малого Сафоново прозвучала вчера на оперативном совещании в региональном правительстве. Как рассказала в своём докладе министр строительства и территориального развития Оксана Астахова, проект сельской амбулатории уже передан в комитет государственных закупок для проведения торгов и определения подрядчика.

Заказчиком выступает областное Управление капитального строительства.

Амбулаторию в Сафоново-1 построят до конца 2020 года. Медицинский пункт сможет принимать 80 взрослых и 60 детей за смену.