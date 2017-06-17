Новый мемориал открыли в городе-герое Мурманске в память о страшной дате – 18 июня 1942 года

Сегодня в полдень в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Сотни горожан, дети Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители муниципалитета собрались на площадке мемориала, расположенного на южном склоне сопки около Семёновского озера. С этого места хорошо просматриваются и улицы центральной части города-героя, и причалы морского рыбного и торгового портов, и корабли на Кольском заливе.

Новый мемориал возведён в нашем городе в память о страшной дате – 18 июня 1942 года. В этот день вражеские самолёты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, уничтожили более 600 домов. «Открытие мемориального комплекса состоится в преддверии Дня стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны – 17 июня, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Все наши силы направлены на то, чтобы Семёновское озеро стало не только комфортным местом отдыха мурманчан, но и местом памяти».

В разработке проекта мемориального комплекса - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны участвовали многие горожане, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз мемориала. В результате появилась идея установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся после пожара жилого дома.

В центральной части комплекса, который занимает площадь более 5 тысяч квадратных метров, располагается смотровая площадка круглой формы, в центре которой установлен монумент из трёх колонн. Возле монумента установлена кирпичная стена, на которой размещены награды Мурманска и стенды с архивными фотоматериалами. В темное время суток они будут подсвечены прожекторами. Тротуар вокруг памятного комплекса, спускаясь к глади Семёновского озера, переходит в зону отдыха.

Как отметила Тамара Александровна Иванова, перенёсшая все ужасы войны в Мурманске, образ печной трубы как нельзя лучше соответствует ее воспоминаниям об ужасном времени, проведенном в военном Мурманске. Город сгорел, но так и не сдался врагу.

– Мы накануне одной из самых трагических дат в истории нашего города, ровно 75 лет назад Мурманск был практически полностью уничтожен в результате массированных воздушных атак, – напомнил депутат Государственной Думы Алексей Веллер. – Сегодня мы видим город красивый, возрождённый и который очень бережно хранит память о свои жителях, благодаря которым он живет и развивается.

Как было сказано во время торжественной части мероприятия, во время Великой Отечественной войны на долю Мурманска выпали суровые испытания. Беда коснулась каждого дома, каждой семьи. Несмотря на это, город продолжал жить, работать, выполнять важную стратегическую функцию для всей страны. Эти тяжелые трудовые будни простых мурманчан навсегда вписаны в историю. Однако в череде трагических военных дней особняком стоит страшная дата – 18 июня 1942 года. В этот день ещё молодой, застроенный в основном деревянными домами Мурманск был охвачен огнём и дымом... Жители заполярной столицы проявили беспрецедентное мужество и героизм. Не только не упали духом, а с новой силой продолжили бороться с неприятелем, восстанавливать город, приближать Победу.

В разработке проекта мемориала участвовали все горожане, был объявлен творческий конкурс на лучший эскиз мемориала. В результате появилась идея установить на берегу озера стилизованную печную трубу, будто оставшуюся после пожара жилого дома. «Отрадно, что мурманчане очень активно участвовали в судьбе мемориального комплекса», – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

В память о стойкости и мужестве северян, выстоявших в страшные годы войны, и возродивших самый большой город за Полярным кругом, участники митинга возложили сотни гвоздик, которые красными лепестками на подножии монумента - стилизованной печной трубе - смотрелись затухающими язычками пламени страшного пожара июня 1942 года.