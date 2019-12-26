Новый морской танкер «Академик Пашин» готовится войти в состав Северного флота

Новый морской танкер «Академик Пашин» успешно завершил программу испытаний и готов к приёму в состав сил материально-технического и тылового обеспечения Северного флота. 30 декабря в Североморске на судне состоится торжественный подъем флага вспомогательного флота ВМФ.

Средний морской танкер-снабженец «Академик Пашин» проекта 23130 построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с государственным контрактом от 1 ноября 2013 года.

Танкер оснащён дизельной одновальной пропульсивной установкой, носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс «Arc 4». Каюты экипажа и пассажиров, а также служебные помещения располагаются в кормовой жилой рубке.

Как сообщает пресс-служба СФ, судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми сортов груза.