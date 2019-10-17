Мурманская область. Арктика17.10.19 07:15
Новый Мурманский транспортный узел сможет обеспечить перевалку до 60 млн тонн разных грузов
Мурманская сможет обеспечить 75% грузооборота Северного морского пути в соответствии с поставленной Президентом РФ планке в 80 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Мурманской области. «К 2022-му году должны выйти на 18 млн тонн, до 2035-го года закреплено 44 млн тонн, рассматриваем расширение до 60 млн к 2035 году», - отметил Андрей Чибис.
По программе развития Севморпути его крупнейшим круглогодичным хабом должен будет стать новый Мурманский транспортный узел. В настоящее время на западном берегу Кольского залива идёт строительство угольного терминала «Лавна». Принято решение о создании терминала по перевалке удобрений, обсуждается объекты по перевалке нефти и газа.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Д.О. Вернер
09.10.19 09:23
Да не храм городу пенсионеров нужен, а крематорий... Хорошей земли для могил нет на Севере...
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
-Скоро в эфире10:20«Метод Лавровой». Художественный сериал, 55 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на бензин на АЗС Мурманской области приостановился-PRO ВалютуКурс евро вырос на 20 копеек, доллар укрепился на 9 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыДошло! В Госдуму внесён законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 233 человека