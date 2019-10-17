Новый Мурманский транспортный узел сможет обеспечить перевалку до 60 млн тонн разных грузов

Мурманская сможет обеспечить 75% грузооборота Северного морского пути в соответствии с поставленной Президентом РФ планке в 80 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Мурманской области. «К 2022-му году должны выйти на 18 млн тонн, до 2035-го года закреплено 44 млн тонн, рассматриваем расширение до 60 млн к 2035 году», - отметил Андрей Чибис.

По программе развития Севморпути его крупнейшим круглогодичным хабом должен будет стать новый Мурманский транспортный узел. В настоящее время на западном берегу Кольского залива идёт строительство угольного терминала «Лавна». Принято решение о создании терминала по перевалке удобрений, обсуждается объекты по перевалке нефти и газа.