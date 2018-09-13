Новый начальник Управления МВД России по Мурманской области сегодня был представлен личному составу

В столице Заполярья личному составу правоохранительного ведомства представили нового начальника Управления МВД России по Мурманской области. Им стал полковник полиции Виталий Зайков.

За годы службы в органах внутренних дел новый начальник областной полиции прошёл большой путь профессионального становления и накопил значительный опыт.

На мероприятии, посвященном этому, присутствовали губернатор региона Марина Ковтун и руководители правоохранительных ведомств области. Заместитель министра пожелал новому начальнику УМВД России по Мурманской области успехов в служебной деятельности и выразил уверенность, что имеющийся у него потенциал будет максимально использован при обеспечении правопорядка и безопасности на территории северного региона.

До назначения в Заполярье Зайков успешно выполнял обязанности начальника МВД по Республике Карелия. Виталий Зайков выразил благодарность за оказанное доверие. Обращаясь к личному составу, он акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения законности в служебной деятельности и персональной ответственности за порученный участок работы.