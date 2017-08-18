Новый облик старых мурманских домов

В Мурманске продолжается ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия. С ходом работ ознакомились глава администрации города Андрей Сысоев и генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев.

Сегодня объектом пристального внимания стал дом № 78 по проспекту Ленина. Здание построено в 1939 году и давно нуждалось в ремонте, поэтому фронт работ запланирован большой.

– Подрядчики приложат все усилия, чтобы завершить ремонт этого дома в установленные сроки. Однако в планы могут вмешаться погодные условия: когда температурный режим достигнет минусовых значений, ремонт фасада дома будет приостановлен, – пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев.

Напомним, в этом году в Мурманске запланирован капитальный ремонт 136 многоквартирных домов, из них 28 – со статусом «объекты культурного наследия». На сегодняшний день заключены контракты по ремонту 23 домов с двумя подрядными организациями, которые имеют лицензию для работы с такими объектами.

Капитальный ремонт затронет не только «сталинки» на проспекте Ленина, но и дома на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского, Софьи Перовской. Рабочие будут приводить в порядок фасады и крыши, ремонтировать инженерные сети, модернизировать лифтовое оборудование. В некоторых домах выполнят сразу несколько видов работ.

Стоит отметить, что подобные выездные совещания проводятся регулярно. Ремонт объектов культурного наследия – яркий пример успешного сотрудничества администрации города Мурманска, Фонда капитального ремонта и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

– В ходе таких рабочих встреч мы тесно взаимодействуем с Фондом капитального ремонта для эффективного решения всех текущих вопросов, – пояснил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Сегодня даны поручения представителям управления округа усилить работу с управляющими организациями.

В рамках совещания обсуждались и вопросы продолжения программы в следующем году. Глава администрации Мурманска подчеркнул, что городские власти готовы оказывать всестороннюю поддержку в этой значимой работе.

Особая тема – задолженность жильцов по оплате взносов на капитальный ремонт. К примеру, в некоторых домах, запланированных к ремонту, она составляет несколько сотен тысяч рублей.