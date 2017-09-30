Новый сценический комплекс в Мончегорске обкатает молодёжь

В Мончегорске, в городском парке имени Сергея Бровцева, произойдет знаменательное событие. 1 октября здесь откроют новый сценический комплекс, который станет местом притяжения творческих горожан. Первыми сцену опробуют участники городского фестиваля молодёжных искусств «Heavy metal city Park».

Как рассказала заведующая сектором по работе с детьми и молодежью Городского центра культуры (ГЦК) Анна Паскарь, сцену построили по проекту «КуПОЛАРт», ставшему одним из победителей конкурса социнициатив «Норникеля» (компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей»). А фестиваль молодёжных искусств - ключевое мероприятие проекта.

- Это будет настоящее событие. Предполагается, что только участников будет более 130. Они попробуют свои силы в пяти номинациях: эстрадный, академический и народный вокал, современная хореография и уличные танцы, - отметила Анна Паскарь. - Будут выступать коллективы центра «Полярис», Городского центра культуры и школьных творческий объединений. Все участники фестиваля получат дипломы и памятные подарки. Гостями праздника станут рыцари из клуба «Асгард». Они покажут огненное шоу.

1 октября в городском парке разобьют шатер, где местные умельцы проведут мастер-классы по прикладному искусству. Будет работать фотолокация с моментальным фото. Праздничного настроения добавит и студия фейс-арта.