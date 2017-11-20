Новый сезон 2017/2018 в соревнованиях команд Высшей лиги по хоккею с мячом «Мурман» начал с победы

Хоккейный клуб «Мурман» в выходной обыграл в Москве команду «Динамо-Крылатское» со счётом 6:0. Хет-трик на счету нашего нападающего Петра Широкова, который умудрился три мяча забить за трёхминутку во втором тайме.

С этого победного матча хоккейный клуб «Мурман» открыл новый сезон 2017/2018 в соревнованиях команд Высшей лиги по хоккею с мячом.

Перед началом сезона, «Мурман» стал победителем международного турнира «Haparanda Tornio BandyCup», проходившего в Швеции, с феноменальным результатом: обыграв во время турнира все команды, игроки «Мурмана» забили в ворота 60 безответных мячей.

Из столицы наши хоккеисты отправится на игры в Ульяновск и Нижний Новгород. А первый матчи на стадионе «Строитель» в Мурманске фанаты «Мурмана» смогут посетить 2 декабря.