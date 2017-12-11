Новый сезон для наших натурбанистов начался с «двойной бронзы»

Сборная России по натурбану начала сезон с «бронзовых» наград – кандалакшский экипаж Павел Поршнев/Иван Лазарев замкнул тройку лидеров в выступлениях двухместных экипажей. Павел и Иван - бронзовые призеры первого этапа Кубка мира «GRM group» в Кюхтае.

Лучший из россиян Александр Егоров - 7-й, 10-й и 11-й - Григорий Букин и Александр Ковшик, Алексей Мартьянов занял 13-ю строку турнирной таблицы.

В женской дисциплине Дарья Малеева - на 5-й позиции. После длительного перерыва в натурбан вернулась Екатерина Лаврентьева.

Ещё одна награда в копилке российской сборной –« бронза» в командной гонке. Россию представили Дарья Малеева, Александр Егоров, Павел Поршнев/Иван Лазарев.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в состав сборной команды России по санному спорту (натурбану) на 2017-2018 гг. входят 30 спортсменов от Мурманской области (г.Кандалакша).