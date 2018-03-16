Новый социальный отдел открыт в муниципальной аптеке

В муниципальной аптеке № 24 (просп. Кольский, 141) открылся социальный отдел. Сегодня его посетил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

– В муниципальной сети аптек успешно реализуются программы, направленные на поддержку социально незащищенных и малообеспеченных граждан. Городские власти будут и в дальнейшем уделять особое внимание таким инициативам, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Это уже 8 социальный отдел, открытый в сети «Аптека Первая». Его особенность заключается в том, что помимо пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных семьей, покупать лекарства по льготной цене здесь могут беременные женщины. Для них предложены препараты различных терапевтических групп, назначаемые врачами на разных сроках беременности, например, препараты железа, антиварикозные, антисептические, спазмолитические, противопростудные, витамины. Ассортимент формируется на основе анализа спроса посетителей аптеки – сегодня это около 300 позиций различных фармакологических групп.

Все лекарственные средства в социальных отделах представлены с минимальной торговой наценкой, имеют государственные сертификаты и проходят трехступенчатую систему проверки качества.

– Услугами социальных отделов ежегодно пользуются более 16 тысяч человек, – рассказал руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – При этом жители города в совокупности экономят около 3 миллионов рублей в год.