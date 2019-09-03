Новый спортивный объект в центре города

В Мурманске, на площади Пять Углов, появилась новая скейт-площадка. Теперь мурманчанам доступно шесть фигур для экстремального катания.

– Здесь можно кататься на велосипедах, скейтбордах, а детям помладше - на самокатах, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Площадка стала более профессиональной, сделана из качественных материалов, от ведущих российских производителей.

Стоит отметить, что старый спортивный комплекс переехал на территорию сквера на улице Хлобыстова, где уже пользуется успехом у активной молодёжи Ленинского округа.