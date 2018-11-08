Новый-старый глава ЗАТО Александровск Семён Кауров подобрал «ключик» к конкурсной комиссии

7 ноября состоялось очередное заседание Совета депутатов ЗАТО Александровск. Парламентариям третьего созыва предстояло определить, кто займёт кресло главы ЗАТО Александровск на ближайшие пять лет.

Напомним, по результатам конкурса на должность главы муниципалитета, которое состоялось ранее, из претендентов, заявивших своих кандидатуры на участие, члены конкурсной комиссии выбрали двух, набравших наибольшее количество голосов: главу администрации ЗАТО Александровск Семёна Каурова и директора МКУ «Отдел капитального строительства» Андрея Волкова.

По итогам голосования главой ЗАТО Александровск избран Семён Кауров.

«Мы всегда работали в тесном контакте с депутатским корпусом Александровска, в «едином ключе», - подчеркнул Семён Кауров. Все важные решения принимали сообща. Слышали друг друга и находили компромисс. Надеюсь, с новым третьим составом Совета депутатов ЗАТО плодотворная работа будет продолжена. Спасибо за ваше доверие. Надеюсь, мне удастся его оправдать. В ближайшее время намерен начать полномасштабную работу по изменению структуры, созданию новых форм управления, команды людей, которая продолжит работу по реализации важнейших для всех нас задач во благо нашего ЗАТО и жителей муниципалитета».

Врио председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск Александр Матвиишин поздравил Семёна Каурова с назначением его на должность главы муниципалитета и пожелал успехов в работе.